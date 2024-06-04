أغلبيتها سكنية.. 55% من مباني غزة تعرضت لدمار كلي أو جزئي

واستند التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الاصطناعية في 3 مايو/ أيار 2024، وصور أخرى جمعت منذ مايو/أيار 2023 و15 أكتوبر/ تشرين الأول ضمنا، أي بعد أسبوع على اندلاع الحرب على غزة.

وقال المركز: "بناء على تحليلنا، حددنا 36,591 مبنى مدمرا، و16,513 مبنى متضررا بشدة، و47,368 مبنى متضررا بصورة متوسطة، و36,825 مبنى من المحتمل أنها تضررت".

وخلص التقرير، إلى أن كل هذه المباني وعددها 135,142 تقريبًا مبان سكنية.

ووفقًا لما نقلته فرانس برس، تركزت الأضرار في محافظتي دير البلح (وسط قطاع غزة) وغزة مقارنة بتحليل أجري في الأول من نيسان/أبريل.

ومنذ ذلك الحين، تضرر 2613 مبنى جديدا في محافظة دير البلح، و2368 في محافظة غزة (شمال)، بحسب يونوسات.

وفي المجمل، سُجل أكبر عدد من المباني المتضررة حديثاً (1216)، أي منذ تحليل مطلع نيسان/ أبريل، في بلدية النصيرات في محافظة دير البلح.

وتوصل تحليل أجراه باحثون في الولايات المتحدة إلى نتائج متقاربة للغاية.

وأظهر تحليل قام به كوري شير وجامون فان دن هوك لصور التقطتها الاقمار الصناعية، أن 56,9% من المباني في قطاع غزة، أي ما مجموعه 160 ألف مبنى، تضررت أو تدمرت، بحلول 21 نيسان/أبريل.