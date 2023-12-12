الأمم المتحدة: 18% من البنية التحتية في غزة تضررت بفعل الحرب

تعرّض حوالي 18% من البنى التحتية في قطاع غزة لأضرار منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استنادًا إلى صورة التقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.

وقال مركز الأمم المتحدة المعني بالسواتل (UNOSAT) استنادًا إلى صورة التُقطت، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بقمر "وورلد فيو-3" الاصطناعي العالي الدقة: "بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة منذ التقييم الأخير، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".