في مؤتمر صحفي مع أوغلو.. سامح شكري: ناقشنا إمكانية عودة السفراء

في مؤتمر صحفي مع أوغلو.. سامح شكري: ناقشنا إمكانية عودة السفراء

فريق التحرير
فريق التحرير

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت، كانت "صادقة وعميقة وشفافة"، وأنهما ناقشا إمكانية عودة السفراء بين مصر وتركيا.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع جاويش أوغلو في القاهرة، "ناقشنا إمكانية عودة السفراء". وأضاف شكري: "تباحثنا في العمل على عودة العلاقات، في استعادة السفراء. وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به من نتائج إيجابية".

وأكد شكري، أن "هناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة زخمها على كل المستويات السياسية والاقتصادية". مشيرا إلى أن "كل المجالات مفتوحة في إطار الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات وتطويرها".

تباحثنا في العمل على عودة العلاقات، في استعادة السفراء. وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به من نتائج إيجابية
سامح شكري، وزير الخارجية المصري

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته للقاهرة، إن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء "في أقرب وقت ممكن".

سعيد للغاية لأننا اتخذنا خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع مصر.. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تنقطع العلاقات مرة أخرى أبدا"، وفق تعبيره.
مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي

وأضاف: "سعيد للغاية لأننا اتخذنا خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع مصر.. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تنقطع العلاقات مرة أخرى أبدا"، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد وصل القاهرة في وقت سابق اليوم السبت، في زيارة رسمية لمصر، هي الأولى لمسؤول تركي كبير منذ أكثر من عقد.

مصر
تركيا

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