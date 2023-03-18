في مؤتمر صحفي مع أوغلو.. سامح شكري: ناقشنا إمكانية عودة السفراء

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت، كانت "صادقة وعميقة وشفافة"، وأنهما ناقشا إمكانية عودة السفراء بين مصر وتركيا.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع جاويش أوغلو في القاهرة، "ناقشنا إمكانية عودة السفراء". وأضاف شكري: "تباحثنا في العمل على عودة العلاقات، في استعادة السفراء. وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به من نتائج إيجابية".

وأكد شكري، أن "هناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة زخمها على كل المستويات السياسية والاقتصادية". مشيرا إلى أن "كل المجالات مفتوحة في إطار الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات وتطويرها".