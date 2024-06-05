الجزائر.. التكتل الداعم لتبون يسقط بأول امتحان في خلافات "الزعامة"

نسف السباق على زعامة الائتلاف الحزبي الداعم لترشيح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التكتل من الداخل، في خلافات ترجمها تحرك أحد أعضائه لتشكيل تكتل جديد يضم 9 أحزاب "مجهرية" موالية للسلطة أيضًا.

وتبادل عضوان في "الائتلاف من أجل الجزائر" الذي تأسس حديثًا، الاتهامات حول تجاوز الصلاحيات، ومن يقود التكتل الذي أعلن عنه الشهر الماضي من الأحزاب الموالية للرئيس عبد المجيد تبون، وهي: حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقًا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، وجبهة المستقبل (موالاة)، وحركة البناء الوطني.

وعلى إثره جمدت حركة البناء الوطني الإسلامية عضويتها في الائتلاف بعد خلاف سياسي حادٍ بين رئيسها عبد القادر بن قرينة، الذي شارك في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام 2019، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك.