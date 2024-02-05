غروندبرغ يبحث في طهران منع "الارتداد لدائرة العنف" في اليمن

بحث هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الأحد، مع مسؤولين في العاصمة الإيرانية طهران، من انعكاسات التوترات الإقليمية، وارتداد دائرة العنف على اليمنيين.

وعقد المسؤول الأممي عدة لقاءات دبلوماسية كان أبرزها مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بحث خلالها "سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البنّاء في اليمن".

وذكر غروندبرغ أن ذلك يشمل "الدعم الإقليمي والدولي المستمر والمتضافر لوساطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة".