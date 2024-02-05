غروندبرغ يبحث في طهران منع "الارتداد لدائرة العنف" في اليمن
بحث هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الأحد، مع مسؤولين في العاصمة الإيرانية طهران، من انعكاسات التوترات الإقليمية، وارتداد دائرة العنف على اليمنيين.
وعقد المسؤول الأممي عدة لقاءات دبلوماسية كان أبرزها مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بحث خلالها "سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البنّاء في اليمن".
وذكر غروندبرغ أن ذلك يشمل "الدعم الإقليمي والدولي المستمر والمتضافر لوساطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
وأكد غروندبرغ، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "أهمية الحفاظ على التقدم المحرز، نحو وقف إطلاق النار على كامل مستوى البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
وأشار خلال لقاءاته إلى "ضرورة استئناف عملية سياسية مملوكة لليمنيين، برعاية الأمم المتحدة"، مشددًا على "ضرورة التوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات اليمنيين".
وقال غروندبرغ: "يشجعني الدعم الإقليمي المستمر، لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن"، لافتاً إلى أن "30 مليون يمني، ما يزالون على المحك".