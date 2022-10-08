إعلام: ترجيح التوقيع على "إعلان سياسي" في السودان اليوم

أفاد تقرير إخباري، أنه من المرجح أن توقّع قوى سودانية، اليوم السبت، على "إعلان سياسي جديد" بهدف التوافق حول الترتيبات الدستورية لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال التقرير الذي نشرته قناة "الحدث" نقلًا عن مصادر إن "قوى إعلان الحرية والتغيير، والتوافق الوطني، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، وجهت دعوة لحضور التوقيع".

وأضافت مصادر القناة أنه "سيشارك عدد من قيادات الأحزاب مثل رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" جعفر الصادق، وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلًا عن أحزاب سياسية أخرى".