"الدعم السريع" تسقط طائرة إيرانية تابعة للجيش السوداني

وكانت قوات الدعم السريع قالت إنها أسقطت، في 6 يناير/ كانون الثاني، أولى المسيرات الإيرانية من طراز "مهاجر 6" شرقي العاصمة الخرطوم "شرق النيل"، وبثت صوراً ومقاطع فيديو لجنود يحملون مضادات طيران أثناء سقوط المسيرة الإيرانية وتناثر حطامها في المنطقة.

وقبل يومين، كشفت وكالة "بلومبرغ" أن إيران تدعم الجيش السوداني بطائرات مسيرة. ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين غربيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن "السودان تلقى شحنات من طائرة "مهاجر 6" وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد، تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية وتحمل ذخائر موجهة بدقة".

وأعلن السودان، في أكتوبر/ تشرين الأول، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بعد 7 سنوات من القطيعة، مبرراً خطوته، التي تأتي في ظل استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع، بأنها لـ"خدمة مصلحة البلدين".

وكشف موقع "بلومبيرغ" الأمريكي عن دور إيراني مباشر في الصراع العسكري الذي يشهده السودان، مؤكدًا أنه يغذي النزاع في البلاد، ويهدد الاستقرار في المنطقة.

وقال تقرير، نشره الموقع، إن إيران تدخلت بشكل مباشر في الصراع الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بطريقة تحيزت فيها للجيش السوداني، بتزويده بالطائرات دون طيار.

وبحسب التقرير، تُعد هذه الخطوة من الجانب الإيراني "تدخلاً سافرًا" في دولة أفريقية استراتيجية، كما تؤمّن وصول بعض "وكلاء إيران" إلى نقاط مهمة وشديدة التأثير على البحر الأحمر.

وأضاف أن المسيرات الإيرانية "مهاجر 6" أصبحت أحدث أداة تُغذي الحرب الأهلية الكارثية التي تسببت بنزوح الملايين من السودانيين، والمخاطرة بزعزعة الاستقرار في المنطقة.