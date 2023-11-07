طفل فلسطيني مع والدته في غزة
طفل فلسطيني مع والدته في غزة أ ف ب

حكومة غزة: نزوح 70% من سكان القطاع عن منازلهم

30 ألف طن من المتفجرات استخدمت في قصف غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح بعيدًا عن منازلهم جرّاء القصف المتواصل.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة": "70% من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرًا عن منازلهم بسبب القصف والغارات".

وأضاف أن نحو 2% من إجمالي سكان القطاع باتوا ضحايا مباشرين جرّاء هذا العدوان "إما وفيات وإما جرحى".

وكشف أن المستشفيات باتت تستقبل بالمتوسط جريحًا في كل دقيقة منذ بداية الصراع و 15 قتيلًا في كل ساعة، وأن متوسط الضحايا من الأطفال 6 في كل ساعة.

طفل فلسطيني مع والدته في غزة
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وأكد المكتب أن 30 ألف طن من المتفجرات استخدمت في قصف غزة، "بمتوسط 82 طنًّا لكل كيلومتر مربع".

ولفت بيان المكتب الإعلامي لحكومة غزة إلى أن "نصف مستشفيات القطاع و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليًّا".

وأوضح أن "50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10% من الوحدات السكنية هدمت كليًّا أو باتت غير صالحة للسكن".

وتابع: "33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، وأن 14% من مساجد قطاع غزة تضررت، و5% منها هدمت بشكل كامل.

طفل فلسطيني مع والدته في غزة
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وقال مسؤولو الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس، إن 10165 فلسطينيًّا قتِلوا في الحرب منذ أن شنَّت حماس هجومًا عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ ما أدى إلى مقتل 1400 واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

طفل فلسطيني مع والدته في غزة
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