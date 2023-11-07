حكومة غزة: نزوح 70% من سكان القطاع عن منازلهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح بعيدًا عن منازلهم جرّاء القصف المتواصل.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة": "70% من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرًا عن منازلهم بسبب القصف والغارات".

وأضاف أن نحو 2% من إجمالي سكان القطاع باتوا ضحايا مباشرين جرّاء هذا العدوان "إما وفيات وإما جرحى".

وكشف أن المستشفيات باتت تستقبل بالمتوسط جريحًا في كل دقيقة منذ بداية الصراع و 15 قتيلًا في كل ساعة، وأن متوسط الضحايا من الأطفال 6 في كل ساعة.