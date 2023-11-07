الدفاع المدني في غزة لـ"إرم نيوز": نواجه الكارثة بإمكانيات متهالكة

يواجه الدفاع المدني في قطاع غزة مهمة شاقة من أجل إنقاذ آلاف الضحايا والجرحى الفلسطينيين، إثر استهداف إسرائيل لآلاف المنازل السكنية في القطاع منذ بداية حربها على غزة، عقب هجوم حماس في السابع من الشهر الماضي.

ويعاني الدفاع المدني من تهالك معداته، ونقص الوقود والمياه اللذين أثرا على عمله في عمليات الإنقاذ وأعاقها، علاوة على استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقمه، ما أدى لمقتل العشرات منهم وإصابة آخرين بجروح.

إمكانيات متهالكة

وأكد مدير عمليات الدفاع المدني في قطاع غزة، أشرف أبو نار، أن "آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة؛ بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ السابع من الشهر الماضي".

وقال أبو نار، لـ"إرم نيوز"، إن "طواقم الدفاع المدني، ورغم ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية، تعمل على مدار الساعة لإنقاذ العالقين تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة"، مبيناً أن إمكانيات الدفاع المدني في غزة متهالكة وقديمة للغاية.

وأضاف: "منذ بداية الحرب الإسرائيلية نقوم بواجبنا بمعدات متهالكة وإمكانيات تكاد تكون معدومة، كما أن النقص الحاد في الوقود أثر على عمل طواقم الدفاع المدني بشكل كبير وأعاقها عن تقديم خدماتها الإنسانية".

ووفق أبو نار، "هناك جثث متحللة وشهداء تحت الأنقاض لا نستطيع الوصول إليهم بسبب نقص المعدات والإمكانيات، علاوة على الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل لطواقمنا، الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة عدد منهم".