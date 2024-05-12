عائلات جنود إسرائيليين تحذر من "فخ الموت" في رفح

وحاورت القناة إحدى الأمهات اللواتي وقّعن على الخطاب، التي أخبرتها أن أيًّا من أبناء العائلات الرافضة لعملية رفح لا يريد رفض الخدمة العسكرية، ولكن لو لم نتحرك الآن، سنصل إلى هذه المرحلة"، إلى سقوط أبنائهم في هذا الفخ.

وورد بالخطاب أن "كل إنسان عاقل يدرك أنه حين يحذرون ويعلنون منذ شهور أنهم سيدخلون رفح، فإن هناك من سيجهز الساحة (حركة حماس) لضرب القوات، إن أبناءنا وبعد أكثر من 7 أشهر من القتال المكثف مستنزفون ومنهكون جسديًا ونفسيًا".

وحمَّل الموقعون على الخطاب المستوى السياسي المسؤولية عن سقوط قتلى من الجنود في حالات كثيرة، وقالوا إن هناك الكثير من العمليات التي شهدت مقتل جنود، كانت بلا طائل ولاعتبارات سياسية.

وضربوا مثلًا على عمليات من هذا النوع بالعمليات القتالية في مدينة حمد السكنية في خان يونس، لكنهم لم يوضحوا طبيعة ما حدث، وفق ما أشارت إليه القناة التي اطلعت على الخطاب.

وكانت عائلات الجنود الإسرائيليين قد توجهت بخطاب آخر إلى مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، قبل بدء عمليات رفح، وطالبت بعقد نقاش إستراتيجي وسياسي موسع قبل بدء العمليات العسكرية هناك.