صندوق النقد: انخفاض حركة الشحن في البحر الأحمر بنسبة 30%

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% هذا العام.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض "بنسبة 30% تقريبًا"، مضيفًا أن "تراجع حركة التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام".

وبحسب منصة "بورت ووتش" التابعة للصندوق، التي ترصد اضطرابات الحركة التجارية، فإن حركة عبور السفن في قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة 37% هذا العام حتى 16 كانون الثاني/يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ 19 تشرين الثاني/أكتوبر، نفذت ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أكثر من ثلاثين هجومًا على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، للاشتباه بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق قولها.