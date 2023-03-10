مستوطن إسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في قلقيلية

وهناك تصاعد في التوتر في الضفة الغربية منذ أشهر، شهدت مداهمات شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي وتصاعدا في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسط موجة من هجمات ينفذها فلسطينيون.

وأكد مسؤولون فلسطينيون مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما على يد مستوطن إسرائيلي قرب قلقيلية اليوم الجمعة، لكنهم لم يذكروا بعد سقوط أي ضحايا أثناء مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدة نعلين قرب رام الله.

وقال أقارب للقتيل إنهم لا يعلمون بأن له أي صلة بأي جماعة فلسطينية مسلحة، وأشاروا إلى أن الجيش لا يزال يحتجز جثمانه.

وأمس الخميس، فتح مسلح من حركة حماس النار في تل أبيب، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة حرجة قبل أن تقتله الشرطة وأحد المارة. وقالت حماس إن الهجوم جاء ردا على قتل إسرائيل لثلاثة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية في وقت سابق من اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل قريبين للمسلح المنتمي لحماس وأمر بهدم منزله خلال المداهمة التي نفذها في نعلين اليوم الجمعة.