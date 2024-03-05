بلينكن يدعو حماس للقبول بـ"وقف فوري" لإطلاق النار

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى القبول بـ"وقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل.

وجاءت هذه الدعوة، بحسب وكالة "فرانس برس"، في وقت تُجري فيه الحركة الفلسطينية مباحثات مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة، بشأن الحرب في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال بلينكن خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن: "لدينا فرصة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق "سيمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم، وزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم".