انسحاب إسرائيلي من مناطق في محافظتي غزة والشمال

انسحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، من مناطق شمال غربي محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر 2023.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الجيش وآلياته العسكرية انسحبوا بشكل كامل لأول مرة منذ 27 أكتوبر من مناطق توغلوا بها في المنطقة الغربية لمحافظة شمال القطاع، وتضم أحياء التوام والكرامة وشارع الرشيد.

كما انسحب الجيش، بحسب المراسل، من أحياء سكنية تقع في مناطق شمال غربي محافظة غزة وهي "الأمن العام" و"المقوسي" و"أبراج المخابرات" و"بهلول" و"شارع الرشيد".

وبعد الانسحاب بساعات، توجه سكان تلك المناطق لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي نزحوا منها مع بدء الحرب على القطاع.

وقال عدد من المواطنين لمراسل الأناضول، إنهم "تمكنوا من الوصول لهذه المنطقة لأول مرة منذ بدء العملية البرية".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر الماضي، عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق في محافظة شمال القطاع، لتتبعها في بداية يناير الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق في محافظة غزة.

وأعاد توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير، لتنفيذ عمليات سريعة، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و"الجنوبية الغربية" بغزة.