بعد اغتيال العاروري.. ترقب في لبنان وتحذيرات من "اشتعال الحدود"

يسود الترقب الشارع اللبناني غداة اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وستة آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما وأن هذا الاغتيال يؤشر على انعطافة قوية في مسار المواجهة المتصلة بالحرب في غزة، وامتداداتها على الحدود الجنوبية للبنان.

وتحيط التساؤلات بنوعية الرد على هذا الاغتيال وبمكانه وزمانه، الذي كرَّست من خلاله إسرائيل قواعد اشتباك جديدة، بحسب القراءات المختلفة.

وأعربت قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان في معرض تعليقها على حادث الاغتيال، عن "القلق العميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق".

وناشدت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس أرديل في حديث للوكالة الوطنية للإعلام " جميع الأطراف وقف أطلاق النار"، وكذلك " أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس".