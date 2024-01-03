من كنفاني إلى العاروري.. شخصيات فلسطينية اغتالتها إسرائيل في لبنان

باغتيالها صالح العاروري في لبنان، اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل تهديدًا سابقًا وجهته لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي لطالما اعتبرته الدولة العبرية خطرًا كبيرًا عليها خاصة في الضفة الغربية.

وقُتل العاروري واثنان آخران من قادة حماس في لبنان، بغارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مقراً في الضاحية الجنوبية في بيروت.

ولا يعدّ العاروري القيادي العسكري أو السياسي الفلسطيني الأول الذي تغتاله القوات الإسرائيلية في لبنان، بعد عدة عمليات سابقة نسبت إلى تل أبيب.

غسان كنفاني

الثامن من يوليو/تموز 1972، كان بمثابة الصفحة الأخيرة في حياة الكاتب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني الذي قُتل بانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته في بيروت.

ولم تعترف إسرائيل رسميًا بتنفيذ عملية الاغتيال تلك، لكن أصابع الاتهام وُجهت نحوها.

كنفاني لم يكن روائيًا وصحافيًا وقاصًا فقط، إذ كان الفلسطينيون يرونه مناضلًا سياسيًا ضد إسرائيل.

وفي العام 1969، أصبح كنفاني عضوًا وناطقًا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي نفذت عدة عمليات ضد إسرائيل.