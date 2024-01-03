"حزب الله": اغتيال العاروري لن يمر دون عقاب

قالت ميليشيات حزب الله، الثلاثاء، إن اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت‏، "اعتداء خطير على لبنان، وتطور خطير في مسار الحرب".

وأضافت الميليشيات في بيان عبر "تيليغرام": "نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت ‏اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات، ونعتبره تطورًا خطيرًا في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وختمت ميليشيات حزب الله بيانها بالقول: "إنّنا في حزب الله ‏نُؤكّد أنّ هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا ‏دون رد وعقاب، وإنّ مقاومتنا (.......) يدها على الزناد".