العالم العربي
"حزب الله": اغتيال العاروري لن يمر دون عقاب
قالت ميليشيات حزب الله، الثلاثاء، إن اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، "اعتداء خطير على لبنان، وتطور خطير في مسار الحرب".
وأضافت الميليشيات في بيان عبر "تيليغرام": "نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه من رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات، ونعتبره تطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة".
وختمت ميليشيات حزب الله بيانها بالقول: "إنّنا في حزب الله نُؤكّد أنّ هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا دون رد وعقاب، وإنّ مقاومتنا (.......) يدها على الزناد".