بعد 11 عاما.. تركيا وسوريا على طاولة المفاوضات في موسكو

يشارك وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره السوري فيصل المقداد، الأربعاء، بالاجتماع الرباعي الذي سيعقد في موسكو بحضور وزيري خارجية روسيا وإيران.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية".

وأكد الوزير قبيل مشاركته في الاجتماع: "سنعقد اجتماعا مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل بي كي كي وواي بي جي، بالإضافة إلى ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "الاجتماع الرباعي الذي سيشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وإيران سيتيح تبادل وجهات النظر حول عودة العلاقات بين تركيا وسوريا".