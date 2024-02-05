الجيش الإسرائيلي يداهم أكبر مواقع حماس في خان يونس (فيديو)‎

وأضاف أفيخاي أنه تم قتل عدد من عناصر الجناح المسلح لحماس، بجوار الموقع، بعد أن أطلقوا النار باتجاه الجيش الإسرائيلي، بنيران القناصة وقذائف الدبابات وبدعم من سلاح الجو.

وأردف: "استخدمت حماس موقع القادسية لتدريب عناصرها على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث كان الموقع يحتوي على مجمعات التدريب المحورية التي عُثر في بعضها على نماذج تحاكي بوابات الدخول إلى كيبوتسات، وقواعد وآليات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى "العثور على مستودعات لتخزين القذائف الصاروخية، وفتحات أنفاق أدت إلى بنية تحتية تحت أرضية استخدمتها حماس".

وتابع قائلاً: "تم العثور في المنطقة على مخرطة لصناعة الوسائل القتالية والبنى التحتية التحت أرضية، وكذلك كمية كبيرة جدًا من الوسائل القتالية التي شملت الصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ آر بي جي، ورشاشات، ومتفجرات، وقنابل يدوية".