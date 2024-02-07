حماس: تصريحات نتنياهو "مُكابرة" سياسية

قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها أحدث عرض قدمته الحركة لوقف إطلاق النار في غزة "نوع من المكابرة السياسية"، وتظهر أنه يعتزم مواصلة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أبو زهري "تصريحات نتنياهو هي نوع من المكابرة السياسية، وأنه معني باستمرار الصراع في المنطقة".

ومضى قائلا "رسالتنا للجميع أن الحركة تعاملت بمرونة مع ورقة باريس وهذا من موقع القوة لا الضعف وأن الحركة جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات".