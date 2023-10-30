نتنياهو: نحقق تقدما منتظما بالدخول البري إلى غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الجيش يحرز "تقدما منتظما" في قطاع غزة، في اليوم الرابع والعشرين من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء، في مقطع فيديو وزعه مكتبه: "لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة، وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية، ويحرز تقدما منتظما خطوة بخطوة".
واليوم، علق نتنياهو على فيديو نشرته حركة حماس لمحتجزات إسرائيليات لديها، قائلا إنه "دعاية نفسية قاسية"، متعهدا في الوقت ذاته بأن إسرائيل "ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن".
وخاطب نتنياهو النساء اللواتي ظهرن في التسجيل بالقول: "قلبي معكن".
وكانت حركة حماس نشرت تسجيلاً مصوراً لمحتجزات إسرائيليات في غزة، خاطبن فيه نتنياهو بالقول: "أنت تريد أن تقتلنا جميعاً"، مطالبات بسرعة العمل على وقف لإطلاق النار، والبدء في عملية تبادل أسرى مع حماس.