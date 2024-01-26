منطقة عازلة على حدود غزة.. هل توفر الأمن لإسرائيل؟

تمضي إسرائيل في بناء منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة، ويرى محللون أنها لن توفر الأمن للدولة العبرية، وأن واشنطن ستجد نفسها مجبرة على القبول بهذا الإجراء، رغم تحذيرات وجهتها لتل أبيب.

ويقول المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي الأردني عامر السبايلة، إن "الحرب الإسرائيلية على غزة قامت منذ بدايتها على مبدأين هما التفريغ الديمغرافي، وإعادة رسم الجغرافيا".

وأضاف السبايلة لـ"إرم نيوز"، أن "الحجة الأمنية تقود إسرائيل، اليوم، للحديث عن هذه الضرورات"، مشيرًا إلى أن "الدولة العبرية لا تُسوق ما تقوم به على الأرض بأنه تغيير للواقع الجغرافي لغزة، بقدر ما هو حاجات أمنية لاستعادة القدرة على عودة المستوطنين لغلاف القطاع".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد أن بلاده أبلغت إسرائيل بضرورة الحفاظ على الواقع الجغرافي لغزة، لكنه ألمح إلى إمكانية الموافقة على منطقة مؤقتة.

ويعلق السبايلة على ذلك بأن "الإدارة الأمريكية حتى لو رفضت المنطقة العازلة، لكنها ستقبلها كواقع على الأرض، بسبب ما يتعلق بالضرورات الأمنية والرغبة بتجنب تكرار ما حدث في يوم السابع من أكتوبر".