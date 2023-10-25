الجيش السوداني والدعم السريع يعودان للمفاوضات في جدة

قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، سيعودان إلى طاولة المفاوضات في جدة، غدًا الخميس، بعد أن أنهكت الحرب المستمرة منذ 6 أشهر البلاد والطرفين المتحاربين.

وقال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إنه قبِل الدعوة لأن "المفاوضات هي إحدى الوسائل التي قد تنهي الصراع"، لكنه لن يُوقف القتال.

وأعلنت قوات الدعم السريع إرسالها وفدًا إلى السعودية للتفاوض بناءً على دعوة من السعودية وأمريكا.