قوة من الجيش السوداني تنضم لقوات الدعم السريع

وأمس الأربعاء أعلنت قوات الدعم السريع أن قوة تضم 300 فرد من قوات الاحتياط التابعة للجيش السوداني، بالفرقة العاشرة "أبو جبيهة"، انضمت إليها بقطاع كردفان، إضافة إلى انضمام قوات أخرى من شرطة "القوز" بجنوب كردفان.

وخلال الأسبوع الماضي، سيطرت قوات "الدعم السريع" على العيلفون، وهي مدينة مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة "مدني".

وفي الخرطوم تشن قوات "الدعم السريع" هجمات على عدة قواعد للجيش، بما في ذلك مقر الجيش الرئيسي، وقاعدة سلاح المدرعات.

كما تستمر قوات الدعم السريع في قصف مواقع عسكرية مهمة للجيش السوداني في الخرطوم مثل "سلاح المهندسين، وقاعدة وادي سيدنا، ومنطقة كرري العسكرية".