قوة من الجيش السوداني تنضم لقوات الدعم السريع
أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الخميس، أن قوة من الجيش السوداني، بقيادة ضابط برتبة مقدم، انضمت إليها في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
ونشرت قوات الدعم السريع فيديو على منصة "إكس" يُظهر ما قالت إنه انضمام قوة قوامها 236 من ضباط صف وجنود، من القوات المسلحة بالفرقة 15 الجنينة، بقيادة المقدم أبوكورة يحيى الدوم الشهير بـ "جبل مون".
وأمس الأربعاء أعلنت قوات الدعم السريع أن قوة تضم 300 فرد من قوات الاحتياط التابعة للجيش السوداني، بالفرقة العاشرة "أبو جبيهة"، انضمت إليها بقطاع كردفان، إضافة إلى انضمام قوات أخرى من شرطة "القوز" بجنوب كردفان.
وخلال الأسبوع الماضي، سيطرت قوات "الدعم السريع" على العيلفون، وهي مدينة مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة "مدني".
وفي الخرطوم تشن قوات "الدعم السريع" هجمات على عدة قواعد للجيش، بما في ذلك مقر الجيش الرئيسي، وقاعدة سلاح المدرعات.
كما تستمر قوات الدعم السريع في قصف مواقع عسكرية مهمة للجيش السوداني في الخرطوم مثل "سلاح المهندسين، وقاعدة وادي سيدنا، ومنطقة كرري العسكرية".