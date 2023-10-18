"الدعم السريع" تحرز تقدمًا وتسعى لتعزيز سيطرتها في السودان

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم، اليوم الأربعاء، إن قوات "الدعم السريع" في السودان حققت تقدمًا، وتسعى إلى تعزيز سيطرتها في العاصمة الخرطوم.

وتحاول قوات "الدعم السريع" التحرك جنوبًا نحو ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية مهمة ومركز سكاني.

وخلال الأسبوع الماضي، سيطرت قوات "الدعم السريع" على العيلفون، وهي مدينة مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدني، وفي الخرطوم تشن قوات "الدعم السريع" هجمات على عدة قواعد للجيش، بما في ذلك مقر الجيش الرئيسي، وقاعدة سلاح المدرعات.