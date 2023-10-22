الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم

قالت الأمم المتحدة، إن السودان أصبح يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، وذلك بعدما نزح أكثر من 7.1 مليون شخص داخل البلاد.

وأفاد تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، اليوم الأحد، أن حوالي 18,750 شخص نزحوا حديثًا داخل السودان خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 1.1 مليون شخص، عبروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد مقتل واعتقال ما لا يقل عن 45 من عمال الإغاثة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، جميعهم تقريبًا من الموظفين الوطنيين.

وذكر أن أسعار القمح والذرة الرفيعة والسلة الغذائية المحلية لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفعت خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فيما لم يتم تمويل نداء خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 المنقحة إلا بنسبة 33.5 % حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.