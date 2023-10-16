نصف عام من حرب السودان.. سيناريوهات ضبابية وحصيلة صادمة

أكملت المواجهات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في السودان منتصف نيسان/ أبريل الماضي، شهرها السادس اليوم، في ظل احتدام المعارك بين الطرفين يوماً بعد الآخر، وضبابية الرؤية على كافة الأصعدة، سياسية كانت أو عسكرية أو اقتصادية، فما السيناريوهات القادمة للبلد الذي يعاني مواطنوه ويلات الحرب؟ وما الآثار التي خلفتها المواجهات على مختلف الأصعدة خلال الفترة الماضية؟

هيكلة الاقتصاد

في الشأن الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن الاقتصاد السوداني بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة كاملة حتى الوصول إلى إنتاج حقيقي غائب الآن.

وأضاف أن السودان يستورد كل شيء، وأن قيمة الجنيه السوداني في تراجع مستمر، وأن المستهلك يتحمل تبعات هذا التراجع بشكل مباشر، وهو في النهاية من يدفع الثمن.

ولفت هيثم، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن الخسائر بعد مرور ستة أشهر تصل إلى 18 مليار دولار، منها ما هو إنفاق مباشر أو فقدان فرص نمو، ومنها التدمير الذي طال الموارد ومنشآت عامة وممتلكات خاصة.

وقال إن هناك تقارير غير رسمية قدرت خسائر السودان شهرياً جراء الحرب بـ 2.5 مليار دولار شهرياً.

وأشار إلى أن هناك خسائر غير واضحة للعيان متمثلة في فقدان السجلات للمؤسسات ومصادر المعلومات والبنوك وقواعد البيانات للجامعات ومراكز البحوث والأرشفة ودار الوثائق الوطنية، التي تعتبر أرشيفا لمسيرة البلاد، واعتبر أن هذه تكلفة باهظة جداً ولا تقدر بثمن.

فيما يقدر خبراء اقتصاديون خسائر الحرب بين الجيش والدعم السريع خلال نصف عام، بأنها تجاوزت مئة مليار دولار.

ولم تُفلح الجهود السياسية الداخلية والخارجية في التوصل إلى أي اتفاق لوقف العنف رغم طرح عدد من المبادرات، كان أبرزها في منبر جدة برعاية سعودية أمريكية، ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، ومبادرة دول الجوار التي استضافتها مصر.

سيناريوهات محتملة

ويرى نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني محمد بدر الدين أن حرب غزة أثرت سلباً على الأزمة السودانية، حيث حولت الانتباه عن الصراع، الذي وصفه بالعبثي، المحلي (سوداني/ سوداني) إلى ما هو أكثر أهمية إستراتيجية بالنسبة للقوى الكبرى.