نصف عام من حرب السودان.. سيناريوهات ضبابية وحصيلة صادمة
أكملت المواجهات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في السودان منتصف نيسان/ أبريل الماضي، شهرها السادس اليوم، في ظل احتدام المعارك بين الطرفين يوماً بعد الآخر، وضبابية الرؤية على كافة الأصعدة، سياسية كانت أو عسكرية أو اقتصادية، فما السيناريوهات القادمة للبلد الذي يعاني مواطنوه ويلات الحرب؟ وما الآثار التي خلفتها المواجهات على مختلف الأصعدة خلال الفترة الماضية؟
هيكلة الاقتصاد
في الشأن الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن الاقتصاد السوداني بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة كاملة حتى الوصول إلى إنتاج حقيقي غائب الآن.
وأضاف أن السودان يستورد كل شيء، وأن قيمة الجنيه السوداني في تراجع مستمر، وأن المستهلك يتحمل تبعات هذا التراجع بشكل مباشر، وهو في النهاية من يدفع الثمن.
ولفت هيثم، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن الخسائر بعد مرور ستة أشهر تصل إلى 18 مليار دولار، منها ما هو إنفاق مباشر أو فقدان فرص نمو، ومنها التدمير الذي طال الموارد ومنشآت عامة وممتلكات خاصة.
وقال إن هناك تقارير غير رسمية قدرت خسائر السودان شهرياً جراء الحرب بـ 2.5 مليار دولار شهرياً.
وأشار إلى أن هناك خسائر غير واضحة للعيان متمثلة في فقدان السجلات للمؤسسات ومصادر المعلومات والبنوك وقواعد البيانات للجامعات ومراكز البحوث والأرشفة ودار الوثائق الوطنية، التي تعتبر أرشيفا لمسيرة البلاد، واعتبر أن هذه تكلفة باهظة جداً ولا تقدر بثمن.
فيما يقدر خبراء اقتصاديون خسائر الحرب بين الجيش والدعم السريع خلال نصف عام، بأنها تجاوزت مئة مليار دولار.
ولم تُفلح الجهود السياسية الداخلية والخارجية في التوصل إلى أي اتفاق لوقف العنف رغم طرح عدد من المبادرات، كان أبرزها في منبر جدة برعاية سعودية أمريكية، ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، ومبادرة دول الجوار التي استضافتها مصر.
سيناريوهات محتملة
ويرى نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني محمد بدر الدين أن حرب غزة أثرت سلباً على الأزمة السودانية، حيث حولت الانتباه عن الصراع، الذي وصفه بالعبثي، المحلي (سوداني/ سوداني) إلى ما هو أكثر أهمية إستراتيجية بالنسبة للقوى الكبرى.
وتوقع بدر الدين، في حديثه لـ"إرم نيوز"، عددا من السيناريوهات في ظل هذه السيولة والانصراف عن المشهد السوداني، بينها حدوث تصعيد من جانبي الصراع في البلاد.
وقال إنه في ظل انشغال المؤسسات الإقليمية والدولية بالأوضاع في أوكرانيا وفلسطين، يمكن دخول قوى إقليمية لدعم الأطراف المتصارعة لخدمة أجندتها الخاصة، وتحقيق مصالح آنية ومستقبلية لما بعد الحرب، وفرض واقع جديد على السودان وعلى الإقليم بحجة حماية أمنها القومي.
مبادرة جديدة
وطرحت الإدارات الأهلية في السودان مبادرة لوقف الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي مبادرة أبدى طرفا الصراع موافقة أولية عليها، حسب ما ذكر عضو مجلس الإدارات الأهلية بشري الصائم.
وقال الصائم، لـ "إرم نيوز"، إن الإدارات الأهلية دفعت بالمبادرة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأوضح أن المبادرة تضمنت ضرورة الإيقاف الفوري للحرب التي تشهدها البلاد، وشددت على العودة إلى منبر جدة، والتفاوض حول العملية السياسية دون استثناء عبر حوار "سوداني ـ سوداني".
ويرى المتحدث الرسمي باسم مركزية ائتلاف الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، أن السودان أمام طريقين لا ثالت لهما، أولهما سلام دائم ومستدام يعالج جذور ومسببات الحرب في البلاد.
وأشار إلى أن حرب الخامس عشر من أبريل ليست الحرب الأولى ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن تاريخ السودان الحافل بالحروب والانتهاكات.
وقال إن المدخل لإنهاء الحرب يجب أن يجيب على الأسئلة التأسيسية للدولة، وهي عجز السودانيين عن التوافق على مشروع وطني يكفل للجميع الحياة الكريمة والمساواة في الفرص.
وقال محمد عثمان، لـ "إرم نيوز"، إن الوصول إلى توقيع اتفاق نهائي عبر الاتفاق الإطاري كان يشكل تحدياً أمام عناصر النظام القديم، "وعمل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بكل قوة من أجل تحطيم فرص الانتقال إلى سودان جديد وحديث، وهو ما سيهدم مصالح المجموعة الإرهابية التي سيطرت على موارد البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، لذلك فإن نفس هذه المجموعة اتخذت من الحرب سبيلا لقطع الطريق أمام أحلام السودانيين والسودانيات بوطن جديد".
وأضاف المتحدث باسم الحرية والتغيير: "يظل السيناريو الأفضل هو عودة وفد الجيش والدعم السريع إلى طاولة التفاوض والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم الشروع في عملية سياسية لها مهام شاقة وصعبة، وهي تراكمات ثلاثين عاماً وعليها آثار حرب أبريل".
تقديرات خاطئة
ويقول القيادي في حزب الأمة القومي السوداني، مصباح أحمد محمد، إن جميع التقديرات لأطراف الحرب وداعميها كانت خاطئة والنتائج كارثية ومدمرة، تحمل الوطن والشعب السوداني كلفتها قتلاً ونهباً للممتلكات وتدميراً للمؤسسات وتشريداً للمواطنين، ولم يحقق أي من طرفي الحرب مكسبا لصالح الوطن، حسب تعبيره.
ويرى محمد، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن النتائج الكارثية للحرب تؤكد صحة الموقف الداعي لوقفها والعمل على إنهائها عبر الطرق السلمية، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، حيث أكدت الحقائق أن تقديرات دعاة الحرب من فلول النظام البائد قد حققت عكس مقاصدها، وأنهم بالفعل من تسببوا فيها واجتهدوا في استمرارها بإذكاء روح القبلية ونزعات خطاب الكراهية والعنصرية؛ بهدف توسيع رقعتها وتمددها لتحرق كل الوطن، ليعودوا إلى السلطة عبر جماجم الشعب السوداني المكلوم، وفق تعبيره.
وقد خلّف النزاع بين الجيش والدعم السريع آلاف القتلى والجرحى، ودفع مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً واللجوء إلى دول الجوار، وسط أزمة إنسانية كبيرة تواجهها البلاد.
وأفادت إحصائيات بأن الحرب خلال نصف عام بين الجيش والدعم السريع، أدت إلى سقوط نحو 9 آلاف قتيل وسط المدنيين، في آخر تحديث أممي للضحايا، بينما يقول مراقبون إن الحصيلة تتجاوز هذا الرقم بكثير، بسبب خطورة الوضع الميداني.
وغادر العاصمة الخرطوم نحو 5 ملايين من سكانها البالغ عددهم 8 ملايين، حيث نزح السكان إلى مناطق أكثر أمنا، وفضّل آخرون اللجوء إلى دول الجوار.
وتأثر ملايين السودانيين بالاقتتال المتصاعد منذ 6 أشهر، وفقد المواطنون العاملون في القطاع العام رواتبهم، ويواجه أكثر من ثلثي سكان السودان وضعا إنسانيا صعبا في العلاج والغذاء، حيث تفشت الحميات الخطيرة (حمى الضنك) في ولايات عديدة من السودان، والإسهالات المائية الفتاكة التي أودت بحياة العشرات خلال الشهر الحالي.
وقُتل نحو 1200 طفل خلال الحرب بين طرفي الصراع، فيما يعاني نحو 3 ملايين طفل آخرين من سوء التغذية والرعاية الصحية.