المغرب: موريتانيا جزء أساسي من "المبادرة الأطلسية"
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن موريتانيا جزء أساسي من "المبادرة الأطلسية" التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أشهر، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل الأفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
جاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة جمعت بوريطة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، اليوم بالعاصمة الرباط.
واعتبر وزير الخارجية المغربي أن موريتانيا لها مكانتها المهمة، وفاعل أساسي في هذا العمل الاقتصادي الكبير.
وأثار غياب موريتانيا عن الاجتماع التنسيقي لهذه المبادرة والذي انعقد أواخر شهر ديسمبر الماضي بمدينة مراكش؛ تساؤلات عديدة.
واتفق حينها وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، على "إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة".
كما اتفق الوزراء على العمل، في أقرب الآجال، على وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي ستعرض على الملك محمد السادس، ورؤساء دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
وتضم دول الساحل تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى موريتانيا التي تطل على المحيط الأطلسي.