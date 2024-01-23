المغرب: موريتانيا جزء أساسي من "المبادرة الأطلسية"

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن موريتانيا جزء أساسي من "المبادرة الأطلسية" التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أشهر، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل الأفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

جاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة جمعت بوريطة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، اليوم بالعاصمة الرباط.

واعتبر وزير الخارجية المغربي أن موريتانيا لها مكانتها المهمة، وفاعل أساسي في هذا العمل الاقتصادي الكبير.