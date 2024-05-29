CNN: إسرائيل استخدمت ذخيرة أمريكية بهجومها على خيام رفح

كشفت شبكة CNN في تحليل لفيديو من المكان الذي وقعت فيه الغارة الإسرائيلية القاتلة، التي شنت الأحد الماضي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، وأيضًا مراجعة أجراها خبراء أسلحة، أن ذخائر أمريكية الصنع استُخدمت فيها.

وحددت CNN الموقع الجغرافي لمقاطع فيديو تظهر خياما مشتعلة بالنيران، في أعقاب الغارة على مخيم النازحين داخليا المعروف باسم "مخيم السلام الكويتي".

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حددت CNN موقع تصويره جغرافيا في مكان الغارة ذاته، يظهر ذيل قنبلة أمريكية الصنع من طرازGBU-39، وفقا لـ4 خبراء في الأسلحة المتفجرة قاموا بمراجعة الفيديو لشبكة CNN.

وقال الخبير كريس كوب سميث، لـCNN إن GBU-39، التي تصنعها شركة بوينغ، هي قنبلة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجيا"، وتؤدي إلى أضرار جانبية منخفضة.

ومع ذلك، لفت سميث، ضابط المدفعية السابق بالجيش البريطاني، إلى أن "استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، سيؤدي دائما إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان".