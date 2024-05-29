CNN: إسرائيل استخدمت ذخيرة أمريكية بهجومها على خيام رفح
كشفت شبكة CNN في تحليل لفيديو من المكان الذي وقعت فيه الغارة الإسرائيلية القاتلة، التي شنت الأحد الماضي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، وأيضًا مراجعة أجراها خبراء أسلحة، أن ذخائر أمريكية الصنع استُخدمت فيها.
وحددت CNN الموقع الجغرافي لمقاطع فيديو تظهر خياما مشتعلة بالنيران، في أعقاب الغارة على مخيم النازحين داخليا المعروف باسم "مخيم السلام الكويتي".
وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حددت CNN موقع تصويره جغرافيا في مكان الغارة ذاته، يظهر ذيل قنبلة أمريكية الصنع من طرازGBU-39، وفقا لـ4 خبراء في الأسلحة المتفجرة قاموا بمراجعة الفيديو لشبكة CNN.
وقال الخبير كريس كوب سميث، لـCNN إن GBU-39، التي تصنعها شركة بوينغ، هي قنبلة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجيا"، وتؤدي إلى أضرار جانبية منخفضة.
ومع ذلك، لفت سميث، ضابط المدفعية السابق بالجيش البريطاني، إلى أن "استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، سيؤدي دائما إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان".
وأوضح لـCNN، تريفور بول، وهو عضو كبير سابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي والذي حدد أيضا الشظية على أنها من قنبلة GBU-39، كيف توصل إلى استنتاجه؛ إذ قال، إن "الرأس الحربي للذخيرة متميز، وقسم التوجيه والجناح فريدان للغاية مقارنة بالذخائر الأخرى".
وأضاف: "غالبا ما تكون أجزاء التوجيه والجناح من الذخائر هي البقايا المتبقية حتى بعد انفجار الذخيرة، وعندما رأيت قسم التشغيل الخلفي عرفت على الفور أنها GBU-39القنبلة".
ويتوافق تحديد CNN للذخيرة مع ما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي حول المأساة؛ إذ قال إن الغارة، التي ذكر أنها استهدفت كبار قيادات حركة "حماس" استخدمت ذخيرتين برؤوس حربية صغيرة تحتوي على 17 كيلوغراما من المتفجرات، مضيفا أن هذه القنابل كانت "أصغر الذخائر التي يمكن أن تستخدمها طائراتنا".
ويمتلك الرأس الحربي التقليدي GBU-39 حمولة متفجرة تبلغ 17 كيلوغراما، بالإضافة إلى ذلك، تتطابق الأرقام التسلسلية الموجودة على البقايا مع تلك الخاصة بشركة مصنعة لأجزاء GBU-39 ومقرها في كاليفورنيا، وهو دليل إضافي على أن القنابل تم تصنيعها في الولايات المتحدة.