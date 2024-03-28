هل يغير قرار مجلس الأمن استراتيجية إسرائيل في غزة؟

أكد محللون وخبراء سياسيون أن إسرائيل ستلجأ إلى استراتيجية جديدة في حربها ضد حركة حماس بقطاع غزة، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وتبادل غير مشروط للرهائن.

ويطالب القرار، الذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، وصوت لصالحه وتبناه مجلس الأمن، الاثنين الماضي، 14 دولة، بضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

ووفق تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن "إسرائيل ستكون معرضة للعزلة وعقوبات حال تجاهلت القرار"، مؤكداً أن دولاً قد تعلن قطع العلاقات الاقتصادية، وعلاقات الطيران مع إسرائيل، والعزل عن النظام المصرفي

استراتيجية سياسية وعسكرية

وأكد المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "إسرائيل وعلى إثر قرار مجلس الأمن الدولي ستعمل على وضع استراتيجية سياسية وعسكرية جديدة بشأن حربها في غزة"، لافتاً إلى أنها ستخفف بشكل ملحوظ هجماتها على القطاع.