صحيفة: إسرائيل ستتعرض لعقوبات إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن

أكد خبراء في القانون الدولي، أن إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات حال تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء القانونيين قولهم، الثلاثاء، إن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دول على فرض عقوبات عليها.

وقالت الدكتورة تامار هوستوفسكي براندز من الكلية الأكاديمية في "كريات أونو": "دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي".

وأضافت تامار أن "هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها"، وفق الصحيفة.

وذكرت أن "القرار الذي اتخذه في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي فيما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي".

من جهته، قال البروفيسور إلياف ليبليتش من جامعة تل أبيب، إنه يرى أن "عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد".

وأوضح أن "عدم الامتثال سيدفع دول أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، على سبيل المثال: وقف نقل الأسلحة إليها".

لكن الدكتور روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية، رأى أن الأمر برمته على الساحة الدولية "مسألة سياسية".

واعتبر أنه "إذا أرادت الدول ذلك، يمكنها أن تتحرك ضد إسرائيل، كما كان يمكنها أن تتحرك حتى قبل القرار".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى، الإثنين، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.