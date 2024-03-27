مقررة أممية تؤكد تلقيها تهديدات بعد تقرير "الإبادة الجماعية" في غزة

كشفت خبيرة في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، كانت نشرت تقريرا يفيد بأن هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية خلال حملتها العسكرية في قطاع غزة ضد حركة حماس، بأنها تلقت تهديدات خلال فترة تفويضها.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد قدمت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تقريرا عنوانه "تفصيل الإبادة الجماعية" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وقالت إن إسرائيل "ترفضه رفضا قاطعا".

ولدى سؤالها عما إذا كان عملها على التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات قالت ألبانيز: "نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل، ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد، لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه".