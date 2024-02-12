حماس تعلن مقتل 3 رهائن إثر قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، مقتل 3 رهائن من أصل 8 أصيبوا بجراح خطيرة؛ جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت، في بيان، إلى أنها ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام مقبلة، إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.

وقالت حركة حماس، الأحد، إن اثنين من الرهائن الإسرائيليين قُتِلا وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة.

وأكدت ان أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف.