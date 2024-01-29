السودان.. "الدعم السريع" تنفذ عمليات في مقار الجيش بالخرطوم

وجاء في بيانها أن "الأشاوس تمكنوا خلال العملية النوعية من تدمير عدد 23 عربة قتالية للعدو منها 3 عربات مزودة بمدافع ثقيلة، ومقتل وجرح أكثر من 280 فرداً وهروب كبير وسط قوات فلول المتطرفين".

وأكدت القوات السودانية، أن العملية الثانية نفذت داخل منطقة كرري التابعة للجيش بأم درمان، وتم تدمير مدفعين نوع "130" وعدد 2 هاون في كرري.