السودان.. "الدعم السريع" تنفذ عمليات في مقار الجيش بالخرطوم
قالت قوات الدعم السريع السودانية، الإثنين، إن القوات الخاصة التابعة لها نفذت عمليات نوعية استهدفت تجمعات للجيش بالخرطوم.
وأضافت، في بيان على منصة "إكس"، أنها نفذت عمليات نوعية بمنطقة الكدرو، ومعسكر سلاح الأسلحة شمال بحري.
وجاء في بيانها أن "الأشاوس تمكنوا خلال العملية النوعية من تدمير عدد 23 عربة قتالية للعدو منها 3 عربات مزودة بمدافع ثقيلة، ومقتل وجرح أكثر من 280 فرداً وهروب كبير وسط قوات فلول المتطرفين".
وأكدت القوات السودانية، أن العملية الثانية نفذت داخل منطقة كرري التابعة للجيش بأم درمان، وتم تدمير مدفعين نوع "130" وعدد 2 هاون في كرري.
وتدور معارك ساخنة بين قوات الجيش والدعم السريع في الخرطوم وبابنوسة في غرب كردفان وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو 10 ملايين نازح ولاجئ منذ بدء الحرب في شهر أبريل/ نيسان العام الماضي.