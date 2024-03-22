دستوري أم سياسي.. ما سبب تقديم موعد انتخابات الرئاسة الجزائرية؟

فاجأ تقديم موعد انتخابات الرئاسة في الجزائر بنحو 3 أشهر عن التاريخ المقرّر، الطبقة السياسية والمراقبين، في وقت قدمت زيارة الرئيس عبد المجيد تبون المقررة إلى فرنسا جزءًا من الإجابة عن سبب القرار.

وإثر اجتماع ترأسه تبون وحضره رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، في السابع من سبتمبر 2024، مع استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو المقبل، للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية.

وجرت آخر انتخابات رئاسية، في 12 ديسمبر 2019، حيث فاز فيها تبون "78 عامًا" بحصوله على 58% من الأصوات، ووقتها خلف عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الجيش والحراك الشعبي إلى الاستقالة العام 2019.

لا نية لتبون

وعليه كان من المقرر أن تنتهي الولاية الأولى لتبون، التي تستمر 5 سنوات، في 19 ديسمبر المقبل تاريخ تنصيبه رسميًا، ووفقًا للدستور الجزائري يمكنه الترشح لفترة ثانية، غير أنه لم يبدِ نية مباشرة لخوض غمار الانتخابات مجددًا.

لكن الرجل الثاني في الدولة وهو رئيس مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، صالح قوجيل، أكد خلال لقاء مع إعلاميين، في فبراير الماضي، أن "الرئيس تبون له عُهدتان رئاسيتان أولى وثانية، وهو بصدد إنهاء العهدة الأولى، وسيُقدم على عهدة ثانية، لا شيء يمنع من ذلك". وفي أواخر العام الماضي حث أعضاء البرلمان تبون على الترشح لولاية جديدة.