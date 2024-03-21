خلال زيارته لفرنسا.. تبون يعتزم حسم ملف "جرائم الاستعمار"

رأى مراقبون أن الزيارة التي يعتزم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، القيام بها إلى فرنسا، سيكون هدفها الرئيس حسم ملفات "جرائم الاستعمار".

وتعرضت المحادثات الجزائرية الفرنسية بشأن ملفات الاعتراف بجرائم الاستعمار وخرائط التجارب النووية في صحراء الجزائر ومقابر الجزائريين المنفيين والسجناء، ومقتنيات الأمير عبدالقادر، لانتكاسة، ما يضع مجددا زيارة تبون إلى فرنسا على المحك.

وكشف مصدر دبلوماسي جزائري مقرب من لجنة الذاكرة لـ"إرم نيوز"، عن "منح سلطات بلاده وقتا كافيا يتجاوز 7 أشهر لترتيب زيارة الرئيس إلى باريس، في انتظار تقديم الطرف الفرنسي مزيدا من النوايا الحسنة لمعالجة مسائل عالقة، ومن ضمنها خرائط التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية".