إسرائيل تدق طبول الهجوم البري وسكان غزة يستعدون للمواجهة‎

تدق إسرائيل طبول الهجوم البري على غزة بعد أسابيع من القصف المستمر، لكن سكاناً من القطاع الفلسطيني يقولون إنهم مستعدون للتصدي لأقوى جيش في الشرق الأوسط، بأيديهم العارية.

وقالت أم معتصم العلمي، التي تعرض منزلها لضربة جوية إسرائيلية، إنه حتى إذا مات كل الرجال ستقاتل النساء، وإن ما تفعله إسرائيل لن يخيفهم وإنهم عازمون على إخراجهم من أراضيهم "ولو بأظافرنا".

وتقول إسرائيل إنها تستعد لغزو بري، لكن الولايات المتحدة والدول العربية حثتها على تأجيل عملية قد تفاقم عدد القتلى والمصابين من المدنيين في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، وقد توسع نطاق الصراع.

ويثير الغزو البري أيضا مخاوف على سلامة أكثر من 200 رهينة، قالت تقارير إن حركة حماس الحاكمة في غزة وجماعات مسلحة أخرى تحتجزهم في القطاع.