قطر: مفاوضات غزة تتأرجح ما بين السير قدمًا والتعثر

وتقود قطر جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة واستعادة رهائن احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، لكن المفاوضات تعثرت مرارًا.

وعد الشيخ محمد أن "ظروف المنطقة تمر في مرحلة حساسة" في إشارة إلى التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، التي زادت المخاوف في الأيام الأخيرة من اشتعال منطقة الشرق الأوسط.

وقال: "حذرنا منذ بداية هذه الحرب من توسع دائرة الصراع ونحن نرى اليوم صراعات في جبهات مختلفة والعلاقة المباشرة لها في التصعيد والحرب على غزة".

أطلقت ايران ليل السبت الأحد مئات المسيرات والصواريخ في اتجاه اسرائيل، ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل والذي نسبته الى الدولة العبرية وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

وتوعّدت إسرائيل بالردّ على إيران التي هدّدت بأنها ستردّ بدورها على "أصغر عمل" ضد مصالحها.

في هذه الأثناء، يتواصل القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية إيقاع مزيد من القتلى والدمار في قطاع غزة المحاصر والمهدّد بالمجاعة.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء القطري، مطالبته "المجتمع الدول بشكل دائم بأن يتحمل مسؤولياته وأن يوقف هذه الحرب والاستهدافات المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة... وسياسة الحصار والتجويع واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي".

كما ندد، بما وصفها بسياسة "العقاب الجماعي" التي لا تزال إسرائيل تتبعها في حربها على حركة (حماس) التي تدير القطاع وبالتصعيد الذي حدث مؤخرا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتستمر محادثات وقف إطلاق النار، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية، بينما يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة، أزمة إنسانية ونقصا حادا في الغذاء والدواء والرعاية الطبية.