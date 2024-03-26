قطر: لا تأثير لقرار مجلس الأمن بشأن غزة على محادثات الهدنة

أعلنت قطر أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة ليس له تأثير فوري على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في الدوحة اليوم، قوله: "لم نرَ أي تأثير فوري على المحادثات، فهي مستمرة كما كانت من قبل صدور قرار (الأمم المتحدة)".

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت؛ ما أثار غضب حليفتها إسرائيل التي كانت تريد من واشنطن استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار، وصوت باقي أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 لصالح القرار.