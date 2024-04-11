تحولات أوصلت محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى "نقطة حرجة"

وصلت محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى نقطة حرجة بسبب تحولات عدة من أهمها تبدل الموقف الأمريكي، وفقًا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التحولات تأتي بفعل التغير في الموقف الأمريكي وتزايد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي مدفوعة بغضب عائلات الرهائن.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن ما يبدو مختلفًا هذه المرة هو الضغوط الجديدة المؤثرة، خاصة على إسرائيل، مع نفاد صبر واشنطن تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قالت إنه يقترب من نقطة الانهيار مع تصاعد الغضب الداخلي في إسرائيل.

وأكد التقرير أن هذا الضغط المتزايد أدى إلى تغير التفكير داخل مكتب نتنياهو، وفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع على المداولات.

ومن بين التغيرات الاعتراف بأن المواجهة بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي جو بايدن على مدار الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية ربما أدت إلى نتائج عكسية، وأن الغضب الداخلي بشأن مصير أكثر من 100 رهينة متبقين لم يعد من الممكن أن يتوقف، وفقًا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على المداولات، قالت إنه تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الفرق الآن هو أن جميع العناصر تدفع من أجل التوصل إلى اتفاق. نتنياهو يحتاج حقًّا إلى تحقيق إنجاز كبير من خلال التوصل إلى اتفاق".