مصادر تكشف لـ"إرم نيوز" عن تعديلات مرتقبة في الحكومة اليمنية

كشفت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز"، عن مشاورات داخلية مكثّفة يجريها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بهدف إجراء تعديلات حكومية خلال الأيام المقبلة، تشمل رئاسة الحكومة وعدة حقائب وزارية.

وقالت المصادر الحكومية، إن مجلس القيادة الرئاسي، توصّل خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ومشاركة أعضائه كافة، إلى توافق مبدئي بشأن إحدى الشخصيات المنتمية إلى محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، لقيادة الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة، ضمن جملة الإصلاحات المتعلقة بالأداء الحكومي.

وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها لكونها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، أن النقاشات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شبه محسومة بشأن رئيس الحكومة الجديد حتى الآن، في حين لا تزال مستمرة بشأن الشخصيات المرشّحة لتولي الحقائب الوزارية في الوزارات التي ستشملها التعديلات، لمعالجة اختلال ميزان المناصفة بين جنوب اليمن وشماله الذي شُكلت على مبدئه الحكومة الحالية.