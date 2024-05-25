مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة وسط دمشق (فيديو)
قُتل شخص، صباح السبت؛ جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من دون أن تتضح هويته.
ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "استشهاد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة"، من دون أي تفاصيل أخرى.
وأورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الانفجار أدى إلى احتراق ثلاث سيارات كانت مركونة في موقع التفجير.
ولم يتضح على الفور من هو المستهدف بالانفجار، بحسب وكالة "فران برس".
ويقع حي المزة غربي دمشق، ويضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية ومنظمات أممية، إضافة إلى سفارات أبرزها السفارة الإيرانية.
وأحدث الانفجار دوياً، وفق المرصد، أثار الهلع في المنطقة التي سبق واستهدفتها ضربات صاروخية عدة منسوبة لإسرائيل، طال أبرزها، مطلع أبريل/نيسان، مقر القنصلية الإيرانية وأوقع قتلى، كان أبرزهم محمّد رضا زاهدي، أحد القادة البارزين في فيلق القدس، الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.
وفي 13 أبريل/نيسان، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في الحي ذاته، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، شهدت دمشق انفجارات ضخمة تبنّت معظمها تنظيمات جهادية، لكن هذا النوع من التفجيرات تراجع بشكل كبير بعدما تمكنت القوات الحكومية منذ العام 2018 من السيطرة على أحياء في العاصمة كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وعلى مناطق قربها كانت تعد معقلاً للفصائل المعارضة.
ورغم ذلك، تشهد دمشق في فترات متباعدة تفجيرات محدودة بعبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها.
وتكون أحياناً مرتبطة، وفق "المرصد السوري"، بتصفية حسابات أو خلافات شخصية.