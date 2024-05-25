مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة وسط دمشق (فيديو)

قُتل شخص، صباح السبت؛ جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من دون أن تتضح هويته.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "استشهاد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة"، من دون أي تفاصيل أخرى.

وأورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الانفجار أدى إلى احتراق ثلاث سيارات كانت مركونة في موقع التفجير.