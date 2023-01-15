الرئيس الإسرائيلي يتوسط بين نتنياهو والمعارضة.. ولابيد يدعو لاستفتاء شعبي

يجري الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، جهودا للوساطة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة، على إثر الخلافات الإسرائيلية فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية لوزير العدل ياريف ليفين.

وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى استفتاء شعبي على خطة الإصلاحات القضائية للائتلاف الحكومي، مؤكدا أنه لم يشارك في المظاهرات ضد خطة ليفين؛ لضمان عدم جعلها سياسية.

اتفاق مقبول

وقال هرتسوغ، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، إنه "يبذل قصارى جهده من أجل التوصل لاتفاق مقبول للجميع فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية المقترحة"، مشيراً إلى أنه "يحاول إيجاد حل للصراع بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".