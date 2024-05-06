تمهيداً لاجتياحها.. الجيش الإسرائيلي يبدأ بإجلاء المدنيين من رفح
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح، تمهيداً لإطلاق العملية العسكرية واجتياح المدينة.
ووفقاً لما أوردته الإذاعة فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح والتي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.
من جهته، وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "نداء عاجلاً، إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء السلام، الجنينة، تبة زراع، والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16, 28, 270".
وقال في بيان له عبر منصة "إكس: "جيش الدفاع سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".
وتابع: "من اجل سلامتكم يناشدكم جيش الدفاع بالإخلاء الفوري الى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".
وختم قائلاً: "نحذركم أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة، امتنعوا من الرجوع شمالاً من وادي غزة. نحذركم بعدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي".