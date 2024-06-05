ستيفاني خوري: سنساعد الليبيين في إنشاء "نظام مؤسسي للحكم"

وفي لقاءين منفصلين لها في بنغازي عبَّر عدد من النشطاء عن "إحباطهم" إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، داعين بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى إنشاء آليات متابعة قوية لإتمام تلك الاتفاقات.

وأعرب 15 ناشطًا وناشطة يمثلون منظمات المجتمع المدني في شرقي ليبيا عن أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية، حسب تدوينة للبعثة الأممية.