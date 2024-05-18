للمرة الثانية.. سقوط قنبلة بالخطأ من مقاتلة إسرائيلية على مستوطنة (صور)

سقطت قنبلة تزن طنًا واحدًا، من مقاتلة إسرائيلية عن طريق الخطأ، فوق مستوطنة "ياتيد" الكائنة في منطقة غلاف غزة، وتتبع مجلس إشكول الإقليمي؛ ما تسبب بأضرار مادية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت قناة "الآن 14" العبرية، ليل أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في ملابسات الواقعة التي حدثت الجمعة، وينظر إليها على أنها خطيرة.

ورغم سقوط القنبلة من مقاتلة كانت تحملها، إلا أن الملابسات الفنية للسقوط وطبيعة الخطأ لا تزال مجهولة، مثلما لم تكشف وسائل الإعلام العبرية عن طراز القنبلة أو المقاتلة.