قوى سودانية ترحب بمخرجات قمة "إيغاد" وتستهجن بيان وزارة الخارجية

رحبت حركة العدل والمساواة السودانية، اليوم الإثنين، بمخرجات قمة دول "الإيغاد" الخاصة بمعالجة الصراع في السودان، في وقت استهجنت فيه بيان وزارة الخارجية الرافض لمخرجات القمة.

وطالبت الحركة في، بيان وصل "إرم نيوز"، الطرفين بالالتزام بمخرجات القمة، التي من شأنها أن تسهم في وقف الحرب، كما رحبت بقرار القمة بتعيين مبعوث خاص للسودان.

واستنكرت، بيان وزارة الخارجية السودانية، ووصفته بـ"التخريبي"؛ لأنه تنصل من مخرجات القمة.

وقالت: "البيان يؤكد مدى وجود أنصار حزب المؤتمر الوطني المنحل في مفاصل البلاد، بعد أن نذروا أنفسهم لعرقلة أي مساعٍ لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني".