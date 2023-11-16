إسرائيل تعتقل 78 فلسطينيًا بينهم 17 طالبة جامعية في الضفة الغربية

اعتقلت إسرائيل، الليلة الماضية وفجر الأربعاء، 78 فلسطينيًا من مختلف أنحاء الضفة الغربية بينهم 17 طالبة جامعية من الخليل، وفق ما أعلنته مؤسستان فلسطينيتان.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه: "أفرجت قوات الاحتلال عن جميع طالبات الجامعات في الخليل اللواتي اعتُقلن، فجر اليوم، من منازلهن".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك، "رافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، ومصادرة الهواتف، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد التي وصلت حدَّ التهديد بإطلاق النار بشكل مباشر".