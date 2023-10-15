أحداث غزة تثير سجالا في كولومبيا

أثارت أحداث غزة سجالًا عبر موقع إكس (تويتر سابقًا) بين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وسفير إسرائيل في كولومبيا غالي داغان.

ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري، أن رئيس كولومبيا اتهم الولايات المتحدة بشكل مباشر بمسؤولية مهمة تجاه الوضع الإنساني في غزة، بسبب ما يجري من حرب بين إسرائيل وحماس.

ورد السفير الإسرائيلي في كولومبيا، على الرئيس بيترو بتغريدة، قال موقع "إنفوباي" إنها محاضرة حول السياق التاريخي لما يحدث في الشرق الأوسط "، مشددًا على أنه كان من الضروري إنهاء الأزمة.

وجاء رد فعل السفير الإسرائيلي بعد أن قام الرئيس الكولومبي بالرد على نظيره الأمريكي جو بايدن، مبديًا دعمًا لفلسطين.

وكان بايدن أكد أن"أغلبية الفلسطينيين لا علاقة لهم بحماس وهم يعانون أيضًا".