بعد جولته العربية.. بلينكن يعود لإسرائيل
قال ماثيو ميللر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعود إلى إسرائيل مجددا غدا الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في غزة.
تأتي زيارة بلينكن الثانية بعد خمسة أيام من زيارته الأولى لإسرائيل.
ويعمل بلينكن، في جولته الواسعة حتى الآن في الشرق الأوسط، مع الحلفاء العرب لمنع تصاعد الحرب لصراع أوسع نطاقا.
ووصل بلينكن للتو إلى مصر، سابع محطة له منذ بدء جولته الإقليمية يوم الخميس.