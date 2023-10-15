بعد جولته العربية.. بلينكن يعود لإسرائيل

ويعمل بلينكن، في جولته الواسعة حتى الآن في الشرق الأوسط، مع الحلفاء العرب لمنع تصاعد الحرب لصراع أوسع نطاقا.

ووصل بلينكن للتو إلى مصر، سابع محطة له منذ بدء جولته الإقليمية يوم الخميس.